Contestualmente al comunicato della Sampdoria, che ne detiene il cartellino, anche l’Atalanta ha ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Fabio Depaoli. L’esterno destro trentino, classe 1997, arrivato a Bergamo a titolo temporaneo con diritto di riscatto il 2 ottobre scorso, in nerazzurro ha totalizzato appena 7 presenze di cui 5 in campionato e 3 da titolare contro Napoli, Sampdoria e Spezia, senza riuscire a convincere Gasperini che difatti ha chiesto e ottenuto dal mercato un laterale (Maehle) in grado di far rifiatare, a turno, Hateboer e Gosens. Depaoli, il cui nome era circolato in orbita Fiorentina tra la sessione invernale e quella estiva del 2019, è a disposizione da ieri del Benevento, a cui è stato girato dai liguri con la stessa formula.

