Esterni girevoli: anche Callejon aspetta… Chiesa. Ed è fatta per Barreca

E’ stato un sabato di attesa, perché il futuro viola di Josè Maria Callejon dipende da quello di Federico Chiesa. Lo spagnolo, bloccato da giorni, è considerato una pedina importante per non far sentire la mancanza del n° 25. Per lui è pronto un biennale con opzione sul terzo anno, ma il suo destino è legato a doppio filo con Chiesa.

Chiuso Barreca

Sull’altra fascia intanto, la Fiorentina ha praticamente chiuso l’accordo con il Monaco per il prestito di Antonio Barreca. L’esterno ex Torino e Genoa si trasferirà a Firenze per un anno, con riscatto fissato a 5 milioni.

MILIK IL SOGNO PER L’ATTACCO, MA C’E’ UN OSTACOLO IN PIU’