Dragowski interessa in Spagna, la Fiorentina vuole monetizzare

Priorità alle cessioni in casa Fiorentina. Su tutti c'è ora il portiere Dragowski, per il quale si accendono piste spagnole.

Dopo i tanti innesti in entrata, ora la Fiorentina vuole sfoltire la rosa. La priorità dei viola è tutta qui e alcune situazioni vanno risolte in fretta. È il caso, ad esempio, di Bartlomiej Dragowski : il portiere polacco si sta allenando in solitaria a Firenze, ma il tempo scorre.

Secondo Il Tirreno oggi in edicola i rumors non mancano: sulle sue tracce c'è il Torino (per farlo restare in Serie A) ma nelle ultime ore si sarebbe accesa una pista spagnola che porta al Celta Vigo. Il club di Liga sarebbe pronto ad affondare il colpo, ma la Fiorentina non intende fare sconti. I viola devono monetizzare la cessione, visto che questa sarà verosimilmente l'ultima sessione utile per fare cassa. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A