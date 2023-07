Dove va Venuti? Lo aspetta Corvino: per il terzino ex viola sarebbe un ritorno

Dopo aver salutato la Fiorentina, Lorenzo Venuti può restare in Italia, per la precisione al Lecce. Come ha detto poco fa Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato L'Originale" su Sky Sport, l'ormai ex terzino destro viola può essere un nuovo acquisto della compagine salentina, con cui tra l'altro ha già disputato una stagione in Serie A, quella del 2018/2019. Di sicuro Pantaleo Corvino è pronto ad accoglierlo e sta cercando di portare in fondo la trattativa con il calciatore toscano.