Dodô, la deroga è arrivata. Ma il tesseramento resta congelato: Pulgar…

Dopo un a lunga attesa iniziata a fine maggio, le visite mediche di Dodò sono state infatti fissate per domani (a Roma: il Corriere dello Sport scrive che è possibile a questo punto vederlo già presente per gli ultimi giorni di Moena. Lo spostamento a Milano, complice la gravidanza della moglie, è stato strategico ma anche snervante, aspettando novità sul fronte liste o sul fronte deroga, arrivata ieri dalla FIGC . Ora bisogna cedere uno tra Pulgar e Kokorin.

Per la rescissione di Kokorin non ci sono spiragli, mentre a Pulgar si è interessato il CSKA Mosca. Il giocatore preferirebbe il Flamengo, ma i brasiliani non hanno ancora fatto l'offerta giusta. Non convince nessuno, invece, la pista Arabia Saudita.