Distefano è pronto per lasciare la Fiorentina e provare una nuova esperienza. Il giovane esterno infatti, sarà un nuovo giocatore della Ternana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'ormai ex viola svolgerà oggi le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Vedremo se sarà un modo per mettere alla luce il suo talento per poi fare ritorno alla Fiorentina da protagonista. Con Italiano ha trovato l'esordio in prima squadra.