Di Marzio: “Terzino destro? Faraoni non è l’unico obiettivo dei viola”

Diverse candidature in casa Fiorentina per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Infatti, come scrive Gianluca Di Marzio, i viola non sarebbero solo sulle tracce di Davide Faraoni del Verona, sul quale sembra spuntato anche l'interesse della Salernitana, ma anche Rick Karsdorp della Roma. L'esterno olandese classe 1995 non era partito come titolare in questa stagione, ma andando avanti con le giornate si sta ritagliando sempre più spazio. Sarà però difficile strapparlo alla squadra di Mourinho, perché non intende cederlo con la formula del prestito.