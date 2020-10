Di Marzio: “Nuovo sondaggio per Izzo, per l’attacco si guarda in Germania. E il vice Biraghi…”

Nel corso della trasmissione “Speciale Calciomercato”, in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio si è soffermato anche sulle trattative che coinvolgono la società gigliata. In difesa da registrare un nuovo sondaggio per Izzo del Torino, in seguito alla frenata sul fronte Martinez Quarta col River. Inoltre la Fiorentina si muove anche per l’attacco. Il Ds Pradè guarda in Germania e sonda Andrej Kramaric, forte attaccante croato dell’Hoffenheim. Operazione molto difficile, da fare eventualmente in prestito con diritto che diventa obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. A sinistra, infine, come vice Biraghi dovrebbe arrivare Barreca, via Genoa.