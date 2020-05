Dall’Inghilterra: il Man. United piomba su Chiesa, c’è l’apertura di Commisso

Il Daily Mail annuncia che il Manchester United è pronto ad intensificare i contatti con la Fiorentina per Federico Chiesa. “Il Manchester ha da tempo seguito con grande interesse la nazionale italiana ed ha seguito l’esterno della Fiorentina fino a febbraio“. La concorrenza per il talento viola è comunque fitta, infatti sempre secondo la rivista inglese, i Red Devils dovranno battere la rivale Chelsea e le due potenze italiane: Inter e Juventus. Commisso di recente avrebbe infatti aperto la trattativa parlando a Bruno CLICCA QUA PER LE PAROLE DEL PRESIDENTE