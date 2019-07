Dalla Turchia: le condizioni della Fiorentina per la cessione di Vitor Hugo al Besiktas

Prosegue la trattativa per il passaggio di Vitor Hugo dalla Fiorentina al Besiktas. Come vi avevamo raccontato sabato scorso (LEGGI), i due club stanno negoziando l’accordo, con il giocatore che ha già espresso la sua preferenza per la destinazione bianconera. Secondo quanto riportano numerosi media turchi, tra i quali duhuliye, i viola accetterebbero di cedere il brasiliano in prestito con diritto di riscatto solo con un anticipo di 2 milioni di euro. Un modo per tutelarsi qualora il Besiktas, a fine anno, decidesse di non esercitare l’opzione a proprio favore.