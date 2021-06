Dalla Spagna: offerta Viola per Guedes troppo bassa. La richiesta del Valencia

Il club spagnolo chiede una cifra ben superiore ai 20 milioni offerti dalla squadra di Commisso

È il nome più caldo per il mercato della Fiorentina. Gonçalo Guedes piace moltissimo a Gattuso che lo vorrebbe in Viola per la prossima stagione. Il Valencia, club proprietario del cartellino, non vive giorni felici dal punto di vista finanziario. Dalla Spagna, però, rimbalza la notizia di come la prima offerta Viola di 20 milioni comprensivi di bonus non soddisfi la società giallorossa. Il club spagnolo parte infatti da una valutazione di almeno 30 milioni di Euro per l'attaccante portoghese. A riportare la notizia è Levante-EMV.