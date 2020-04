Chiesa-Inter, anche il giovane Vanheusden come parziale contropartita

Con l’Inter interessata a Federico Chiesa (LEGGI QUI), fra i giocatori che potrebbero fare gola alla Fiorentina c’è il giovane centrale Zinho Vanheusden. Tuttosport spiega come per il belga, ceduto in estate a titolo definitivo allo Standard Liegi per 12,6 milioni, l’Inter non abbia il diritto di recompra. Tra le due società però c’è un gentlemen agreement, che permetterebbe al club meneghino di riportare il giocatore alla base per 15 milioni nel 2021.

– LA SCHEDA DI ZINHO VANHEUSDEN