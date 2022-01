Ceccarini: “Pulgar, aumentano le possibilità di una sua partenza”

Partenza in vista in casa viola?

Il centrocampista viola, Erik Pulgar potrebbe lasciare la Fiorentina in queste ultimi due giorni di calciomercato. In particolare, secondo quanto scrive il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini sul proprio profilo Twitter, il cileno potrebbe lasciare il capoluogo toscano per accasarsi all'estero. Quest'eventuale partenza, unita a quella sempre possibile di Amrabat potrebbe spingere la Fiorentina ad intervenire a centrocampo? Leggi l'ipotesi de La Nazione