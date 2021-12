Ceccarini: “Ikoné, ogni momento è buono per chiuderla. Mayoral sempre caldo”

Tra Ikoné e Borja Mayoral, c'è la patata bollente Vlahovic: ma per l'esperto di mercato il serbo va via solo a giugno

Sul mercato in entrata: "Borja Mayoral? Non è cambiato nulla, l'entourage del giocatore tiene sempre ben presente la possibilità di trasferirsi a Firenze, se poi la Roma lo toglie dal mercato è un'altra storia, ma il gol di tacco in Europa League non ha spostato niente e la Fiorentina punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Stesso discorso per Ikoné: la trattativa è in dirittura d'arrivo, c'è l'ok con il giocatore per un quinquennale fino al 2026, la Fiorentina può chiudere l'affare in qualsiasi momento. E la qualificazione del Lille agli ottavi di Champions non cambia gli equilibri della trattativa".