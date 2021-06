Ceccarini: “Gattuso-Tottenham in dirittura d’arrivo. Italiano prima scelta viola”

Arrivano conferme anche riguardo la prima scelta della Fiorentina per il post Gattuso

Niccolò Ceccarini parla del possibile valzer delle panchina innescato dall'improvviso addio di gattuso con la Fiorentina. Per il noto esperto di mercato non ci sono dubbi: Gattuso è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Tottenham, dopo il clamoroso dietrofront di Fonseca. Per il tecnico calabrese sarebbe già pronto un contratto biennale.