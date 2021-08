Caputo-Samp in chiusura. La cessione dell’attaccante esclude quella di Berardi?

Il Sassuolo verso la cessione di Caputo: difficile dopo la partenza del n° 9 che se ne vada anche Berardi

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato ma la Sampdoria potrebbe chiudere in extremis il colpo relativo a Ciccio Caputo. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il responsabile dell'area tecnica dei blucerchiati Carlo Osti è appena arrivato all'interno dell'hotel dove sono presenti Daniele Faggiano e Giovanni Carnevali e c'è ottimismo per la chiusura dell'operazione, con l'attaccante che dovrebbe firmare fino al 2023. L'arrivo a Genova di Caputo dovrebbe escludere la cessione di Berardi da parte dei neroverdi, nonostante l'ultimo rilancio viola