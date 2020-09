Callejon: al posto di Chiesa o da vice Chiesa? Ma che richieste economiche…

Spunta Josè Maria Callejon nel mercato della Fiorentina e il suo ingresso in scena è tutt’altro che casuale. L’ex Napoli è svincolato ed è una soluzione che i viola tengono in freezer per sfruttare l’occasione magari nelle ultime ore di mercato. Per La Nazione, è molto probabile che possa sbarcare a Firenze indipendentemente dall’esito della vicenda Chiesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, a ora la Fiorentina non ha contattato Callejon, forse spaventata dalla richiesta di oltre 3 milioni di euro di ingaggio. Ma è sempre piaciuto e in caso di addio di Chiesa potrebbe diventare un obiettivo negli ultimi giorni di mercato, ovviamente ad altre cifre.

