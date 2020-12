Caicedo ha chiesto la cessione, ecco la possibile offerta viola. E la moglie spinge per Firenze

Non sarà la panacea di tutti i mali viola, ma ad oggi appare evidente la necessità della Fiorentina di poter fare affidamento su un attaccante d’esperienza. Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è anche quello di Felice Caicedo (SCHEDA), centravanti ecuadoriano della Lazio che – secondo calciomercato.com – potrebbe lasciare i biancocelesti a gennaio. Secondo quanto riporta il sito, infatti, il giocatore avrebbe chiesto la cessione a Tare: i rapporti con il club sono ottimi, ma Caicedo teme di rimanere chiuso da Muriqi. La pista giusta potrebbe essere quella che porta a Firenze, destinazione gradita anche dalla moglie Maria Garcia. La Lazio il suo cartellino cinque milioni di euro.

Giovedì 24 – scrive il portale – è in programma un vertice di mercato tra i dirigenti viola nel quale verrà studiata l’offerta da presentare a Lotito, che con l’eventuale cessione di Caicedo risparmierebbe circa 10/11 milioni d’ingaggio. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto fino al 2023 da 2,3 milioni di euro più bonus per un totale di circa 2,5 milioni.