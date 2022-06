Bucchioni: “Belotti non interessa alla Fiorentina, Cragno sì”

Il punto delle trattative secondo il giornalista, che allontana Belotti e Gollini dalla Fiorentina ma avvicina Cragno

Intervenuto a Torinogranata.it, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto delle trattative a cavallo tra Torino e Fiorentina, che si intrecciano in questi primi giorni di mercato: "Per quel che riguarda Gollini il discorso, a mio parere, è equivalente a quello fatto per Belotti: non è nelle mire della Fiorentina. Mentre l'Empoli dovrebbe riscattare Vicario, a differenza di quanto sembrava a fine campionato. Cragno, per ciò che so io, interessa alla Fiorentina".