Bologna, prende quota Italiano. Fiorentina contattata, dopo Atene la risposta

Dopo l'addio di Thiago Motta, è Vincenzo Italiano l'allenatore in pole position per succedere all'italo-brasiliano sulla panchina del Bologna. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Sartori lo conosce avendolo avuto come calciatore al Chievo, ma gli parlerà solo una volta che la Fiorentina avrà giocato la finale di Conference League contro l'Olympiacos. Il Bologna comunque ha già avvertito la Fiorentina del suo interessamento nei confronti di Italiano e ha già parlato anche con Fali Ramadani, che ne cura gli interessi, per rendersi conto dell’eventuale disponibilità del tecnico viola e anche di quelle che sarebbero le sue richieste economiche, visto che che l’ingaggio di Italiano abbia cifre significative. Dalla sponda rossoblu vogliono capire soprattutto le idee e le indicazioni che darebbe sul mercato, ma anche la gestione dell'entusiasmo che regna dalle parti di Casteldebole: ma anche su questo aspetto c'è la garanzia di Sartori.