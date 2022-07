Balotelli pronto a salutare Montella: l’ex Inter e Milan vicino ad un club svizzero

Molto probabilmente l'ex tecnico viola Vincenzo Montella in vista della nuova stagione dovrà fare a meno del suo bomber Mario Balotelli, grande protagonista lo scorso anno con la maglia dell'Adana Demirsport (19 le reti siglate, in 33 gare), in cui si è rilanciato. L'ex Inter, Milan e City, tra le altre, ha ricevuto un'interessante proposta dal Sion, formazione che milita nella Super League svizzera, come ha confermato lo stesso presidente di questa società in una recente intervista, ma anche quello del club turco, Murat Sancak, con cui Balotelli ha un contratto fino al 2024. "Stiamo ricevendo diverse offerte per lui", ha detto ad As.