Mario Mandzukic (SCHEDA), nel mirino di Inter e Fiorentina, è in contatto con il Galatasaray, che lo vorrebbe per sostituire Radamel Falcao. A riportarlo a è calciomercato.it, che aggiunge un ulteriore particolare: l’attaccante croato avrebbe già dato disponibilità a valutare la proposta e Fatih Terim sta lavorando alacremente per convincerlo.