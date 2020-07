Ribery, garante e uomo-mercato. Quando essere decisivo in campo non basta

Calciatori come Franck Ribery non fanno le fortune di una squadra soltanto sul rettangolo verde. Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sulla possibilità che il fenomeno francese possa esercitare il suo fascino calcistico su altri profili top in cerca di un’esperienza interessante. Il peso di FR7 nello spogliatoio è enorme, la Fiorentina di Montella si è sgretolata senza di lui e quella di Iachini si regge sulle sue spalle. Adesso il numero 7 si farà garante presso gli obiettivi di mercato della bontà del progetto-Fiorentina, ma anche suggeritore presso Barone e Pradè sui profili da seguire. Non è un caso se i nomi più altisonanti accostati alla Viola sono i due ex compagni di Ribery al Bayern Gotze e Mandzukic e il suo connazionale Giroud. Tutte voci, anche perché gli acquisti dovranno essere concordati una volta che si avrà la certezza della guida tecnica, ma conferme sul fatto che la società voglia alzare di molto il tasso di esperienza.

