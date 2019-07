Angelici (pres. Boca): “De Rossi a buon punto, nostro al 99%”

Ecco le parole di Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, rilasciate al sito TyC Sport:

“La trattativa per De Rossi è a buon punto. Nei prossimi giorni volerà a Buenos Aires, al 99% Daniele sarà un giocatore del Boca”

Ecco dunque la chiusura di un’altra vicenda di mercato che ha interessato la Fiorentina, che non ha avuto la meglio solo perché, come ha affermato oggi Montella, DDR non se l’è sentita di giocare con un’altra squadra italiana. La Fiorentina è ancora a caccia del perno del suo centrocampo.