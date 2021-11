Anche da Londra nessuna conferma: “Vlahovic non è un obiettivo dell’Arsenal”

Smentita netta da ambienti molto vicini ai Gunners

La presunta trattativa fra Arsenal e Fiorentina per il trasferimento di Dusan Vlahovic sembra non trovare conferme all'estero. In mattinata era arrivata la smentita degli statunitensi di CBS Sport. Ma anche da ambienti ben più vicini ai Gunners non arrivano riscontri sul possibile affare. Ad spiegarlo è Charles Watts, corrispondente Arsenal per goal.com. "Si parla tanto di Vlahovic e dell'Arsenal. Ciò che ho capito della situazione è che non ci sono state trattative e lui non è un obiettivo. La ricerca di un attaccante sarà chiaramente una delle priorità nella prossima estate, ma, allo stato attuale, Dusan non è uno di quelli che stanno osservando", scrive il giornalista.