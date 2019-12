Amrabat, il Napoli brucia tutti. Ecco l’offerta che ha (quasi) convinto l’Hellas

Il Napoli accelera per Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 dell’Hellas Verona rivelazione di questo avvio di stagione. Il giocatore è stato accostato anche alla Fiorentina, ma nelle ultime ore il club azzurro si è mosso in modo pesante. Come riporta Sky Sport, infatti, in giornata c’è stato un incontro tra le due società che ha avuto un esito positivo. Il Napoli ha aumentato l’offerta iniziale, arrivando fino a 14-15 milioni di euro bonus compresi, ma la richiesta è di 20 milioni. Le parti sono molto vicine, anche se poi Amrabat si trasferirebbe soltanto a fine stagione, avendo già giocato in due squadre diverse dall’inizio della stagione ad ora.