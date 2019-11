Amrabat operazione low cost a gennaio? L’Inter ci pensa, ma il regolamento lo impedisce

L’Inter si gode l’ottimo momento a livello di risultati, ma Antonio Conte ha più volte fatto presente la necessità di rinforzare la rosa, per renderla ancor più competitiva e giocarsela fino alla fine con la corazzata Juventus. A tal proposito, riporta Tuttosport, il club nerazzurro sta facendo delle valutazioni per arricchire l’organico a disposizione del tecnico salentino e c’è un nome che sta scalando posizioni: Sofyan Amrabat (LA SCHEDA), centrocampista rivelazione dell’Hellas Verona. Il buon rapporto tra le due società può favorire un’operazione a basso costo. Il giocatore piace anche alla Fiorentina ma in realtà, avendo giocato anche una partita col Club Bruges, Amrabat non può indossare un’altra casacca in questa stagione.