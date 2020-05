Zenga punta Ianis Hagi: “Lo seguo da tre anni, lo chiesi alla Fiorentina”

Walter Zenga punta Ianis Hagi, centrocampista dei Glasgow Rangers classe ’98. Nel corso di una intervista rilasciata alla testata rumena Antena Sport, l’attuale allenatore del Cagliari s’è così espresso sul calciatore rumeno che è già transitato in Italia dal 2016 al 2018 per vestire la maglia della Fiorentina. “Mi sarebbe piaciuto portarlo a Crotone quando allenavo lì, ma in quella occasione suo padre preferì farlo tornare in Romania, al Viitorul. È un talento, avrebbe potuto farcela al 100% e personalmente lo seguo da tre anni”. (tuttomercatoweb)

SU HAGI C’E’ ANCHE UNA BIG ITALIANA