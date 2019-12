Vlahovic, talento giusto nel posto sbagliato. Proporlo titolare ha ancora senso o è solo necessità?

Provi ad immaginarti una Fiorentina senza Dusan Vlahovic e la domanda sorge spontanea: “Ok, ma chi gioca al suo posto?”. Alla fine il problema di base sta tutto qua, caricare sulle spalle di un ragazzo talentuoso come pochi – ma in fin dei conti ancora un po’ acerbo, come dimostrano i movimenti senza palla – buona parte delle speranze realizzative di una squadra in grave difficoltà. Non è giusto, semplice, anche considerando la squalifica più l’infortunio di Ribery e le difficoltà incontrate da Pedro. Non lo è per lui e neanche per la Fiorentina.

A dircelo sono le prestazioni del giovane serbo in una squadra troppo impegnata (finora invano) ad uscire dalla sua precoce crisi esistenziale per proteggerlo nel percorso di crescita. Perché oltre al minutaggio e alla fiducia, mai mancati da un mese a questa parte, è proprio di questo che Vlahovic avrebbe bisogno: protezione. La stessa che permette ad un qualsiasi giovane inserito in un contesto che funziona di rendere al meglio e di svilupparsi, sbagliando senza pressioni che non siano la spinta all’auto miglioramento.

Un habitat ideale assai diverso dalla situazione in cui versa oggi la Fiorentina. E sapete qual è la percentuale di responsabilità di Vlahovic in tutto questo: 0%. Per questo non avrebbe senso parlare di numeri o, peggio ancora, mette su processi. Le sue potenzialità non sono in discussione ma parliamo comunque di un prospetto: necessita di tempo, spazio e tranquillità. Non abbiamo la pretesa di sapere quale sia la scelta migliore da prendere, ma certamente questa situazione non aiuta il giocatore e la squadra. Aspettando segnali da Pedro, pensare di mettere una toppa gennaio può essere un’idea… MA INTANTO VLAHOVIC RILANCIA E RISPONDE AD UN TIFOSO: “PRESTITO? NO, FARÒ 10 GOL”. POI RIMUOVE IL POST