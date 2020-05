VIDEO – Pezzella capitano anche fuori dal campo: altra iniziativa di beneficenza

Altro bel gesto del capitano viola German Pezzella (LEGGI), questa volta a sostegno dell’ospedale Penna di Bahia Blanca, la sua città natale. “Ho deciso di donare questa maglietta per aiutare la lotta al coronavirus. Donando almeno 5 € puoi essere di aiuto per l’ospedale Penna di Bahía Blanca”, recita il video pubblicato su Instagram dal difensore argentino. Hanno aderito alla campagna di raccolta fondi #TheBiggestGame, tra gli altri, anche altri giocatori come Papu Gomez, Dybala, Tagliafico, De Paul, Pastore, Falcao, Chiellini, Rakitic e Morata.