Vicepresidente UEFA: “VAR a chiamata? Va contro l’arbitro, non è semplice”

Michele Uva, vicepresidente dell’UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Molti i temi trattati tra i quali la possibile novità del VAR a chiamata:

In tutti i campionati c’è disomogeneità. Bisogna evolvere nel protocollo, non è semplice ma va uniformato. Il VAR è una novità epocale per il calcio. La decisione finale spetta sempre all’arbitro ma qualcosa può essere modificato. Challenge? Lo vedo come un’interferenza che va contro l’indipendenza della scelta dell’arbitro sulla decisione finale.