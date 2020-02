Sconcerti: “Nonostante apertura, il VAR porterà sempre polemiche, l’ultima parola resta all’arbitro”

Il “direttore” Mario Sconcerti è intervenutoai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ecco le sue parole:

Novità VAR? E’ un’apertura importante, ma non cambierà mai niente perchè il var è un’opinione e nonostante le continue regole in evoluzione non mancheranno mai le polemiche, l’ultima parola resterà sempre dell”arbitro. Stadio? Firenze è anche Campi e Figline, la collocazione conta veramente poco, l’importante è che ci siano le strutture per un impianto da quaranta mila persone.