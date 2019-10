Verso Sassuolo-Fiorentina: più 3-5-2 che 4-3-3. Montella punta su Venuti

Prove di formazione per Vincenzo Montella a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Sassuolo-Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Radio Bruno prima delle prove tattiche di oggi, sembra che il tecnico viola possa continuare a proporre il 3-5-2, ipotesi al momento più quotata rispetto al 4-3-3. Lorenzo Venuti dovrebbe essere proposto dall’inizio sia in caso di 3-5-2, come esterno a tutta fascia, che di 4-3-3, come terzino destro. LE PAROLE DI MONTELLA IN SALA STAMPA