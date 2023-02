Verso Fiorentina-Empoli: quasi mille biglietti venduti per il settore ospiti

Vigilia di Fiorentina-Empoli, in programma domani alle 15 allo stadio Franchi di Firenze. Come scrive PianetaEmpoli.it, al momento sono circa ottocento i biglietti venduti per il settore ospiti, ma c'è ancora tempo per acquistare il tagliando. Non dovrebbero esserci problemi, si legge, a superare quota mille.