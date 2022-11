Un ‘A pranzo con Il Pentasport’ da non perdere. Oggi Borja Valero in studio

Grande puntata, come al solito, per quanto riguarda A pranzo con Il Pentasport di oggi. Negli studi di Radio Bruno in via Aretina, insieme al direttore David Guetta, ci sarà infatti Borja Valero. Ma oltre al 'sindaco' ci sarà una scaletta ricca di ospiti coi quali saranno trattati i temi più caldi di casa Viola e non solo. Senza dimenticare le rubriche relative al Mondiale in Qatar. Potrete seguire la puntata integrale anche su Violanews grazie alla nostra webcam. Appuntamento alle 13:00!