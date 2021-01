Ufficiale: la Toscana resta zona gialla anche nel weekend

La Toscana resta in zona gialla (il bollettino di oggi sul Covid). Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Eugenio Giani: “Grazie ai risultati del lavoro di queste settimane, la Toscana continuerà ad essere zona gialla. Le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #ToscanasiCura”. Felice anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, che su twitter scrive: “Anche per questo fine settimana a Firenze potremo far tesoro della zona gialla. In ogni caso sarà fondamentale mantenere comportamenti prudenti perchè il contagio è ancora presente in modo rilevante nel nostro territorio. Non abbassiamo la guardia”.