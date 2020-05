Conte: “Da lunedì allenamenti collettivi ok”. Ma sulla ripresa della Serie A…

Era già nell’aria e si sapeva, ma adesso il premier Giuseppe Conte lo ha ribadito in conferenza stampa, ufficializzandolo definitivamente di fatto: da lunedì prossimo, 18 maggio, via agli allenamenti di gruppo negli sport di squadra. “Quindi, ovviamente, anche nel calcio“, ha sottolineato lo stesso Primo Ministro italiano. Palestre e piscine, invece, riapriranno una settimana dopo, il 25.

Poi, in merito alla ripresa effettiva della Serie A, Conte ha aggiunto: “Servono condizioni di massima sicurezza e bisogna avere delle garanzie che in questo momento non ci sono. Mi auguro che si realizzino quando prima e prima di parlare di date aspettiamo“.

IL MONDO DEL CALCIO ITALIANO ANCORA NON E’ DEL TUTTO PRONTO…