Gravina lavora per la ripresa: confronto col premier Conte. Non tramonta l’ipotesi playoff

Il calcio italiano lavora per la ripresa. Dopo gli incontri di ieri, le parole di Gravina e quelle di Spadafora, è un weekend decisivo. Già oggi, ma più probabilmente domani, scrive il Corriere dello Sport, vi sarà il confronto tra il presidente FIGC e il premier Conte. Ieri la Federcalcio ha consegnato al CTS il protocollo rivisto e corretto grazie al lavoro dei medici sportivi di Serie A, ma intanto, grazie alle norme previste dal Decreto Rilancio, inizia a studiare un piano B che preveda una conclusione rapida della stagione (i playoff a cui ha accennato lo stesso Gravina ieri) e una riforma organica del sistema, ivi compresi l’allargamento della Serie B e il semi-professionismo in Serie C. Lo riporta TMW.