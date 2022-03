Tifosi Juve, settore ospiti non sarà gremito. In meno di 1000 nel “formaggino”

Non sarà massiccia la presenza del tifo bianconero: meno di 1000 presenze nel settore ospiti, ma altri saranno nei vari settori dello stadio

800 tifosi, tra cui 150 ultras: sarà questa la presenza bianconera nel settore ospite del Franchi, secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere Fiorentino. Molti tifosi juventini raggiungeranno il capoluogo toscano in pullman, ma ci sarà anche chi giungerà al Franchi con treni e mezzi privati.

Inoltre - scrive la testata - ci saranno altri supporters della Juve sparsi in vari settori dello stadio e per questo le forze dell’ordine hanno predisposto servizi mirati per evitare contatti con la tifoseria viola prima, durante e dopo la partita di Coppa Italia.