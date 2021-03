Tavecchio su Prandelli: “Il suo j’accuse al calcio merita una riflessione”

L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato a Lady Radio anche delle dimissioni di Prandelli: “Ho conosciuto Cesare in Brasile quando ero vice presidente vicario, è un galantuomo e una persona per bene. È una persona che ha il senso della responsabilità. Non è di poco conto quello che ha detto in un momento in cui il sistema sportivo ha subito la scossa del Covid ma che era una situazione poteva prevedersi sotto l’aspetto economico. Non so quali siano i rapporti interni con la Fiorentina, ma sicuramente il suo è un j’accuse più grande rispetto a quello della Fiorentina e dobbiamo attentamente valutare ciò che ha detto”.

“Prandelli, dopo la nazionale il declino”