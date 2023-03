Spalletti e lo scudetto perso dal Napoli a Firenze: “Non date la colpa a me”

A volte nel calcio come nella vita le strade di persone ed eventi si incrociano in modo davvero curioso. E' il caso, ad esempio, di Luciano Spalletti, oggi tecnico di un Napoli lanciatissimo, ma nella stagione 2017/2018 in sella all'Inter. In quella annata la compagine partenopea, allenata da Maurizio Sarri, dava spettacolo in campionato e sfiorò lo scudetto, andato poi, però, alla Juventus. Decisiva, in tal senso, fu la vittoria dei bianconeri a Milano (3-2) contro i nerazzurri guidati proprio da Spalletti. Il giorno dopo, a Firenze, i viola con uno strepitoso Simeone sconfissero gli azzurri (traumatizzati dalla vittoria juventina di poche ore prima), mettendo una pietra tombale sulle loro speranze tricolori. "Ma non date la colpa a me - ha detto in conferenza stampa oggi lo stesso Spalletti - per quanto successo in quel turno di campionato. Stavamo vincendo con la Juve e feci dei cambi che hanno determinato, poi, il risultato finale, ma sono scelte che rifarei comunque".