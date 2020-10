Serie C, Livorno Calcio nel dramma: salta la fideiussione, amaranto verso il fallimento

Sono ore drammatiche per il Livorno Calcio. Alle 17 di oggi, cioè 24 ore dopo la scadenza della Lega, sarebbe definitivamente saltata la possibilità di presentare la fideiussione da 920mila euro, che avrebbe consentito agli amaranto il tesseramento dei giocatori messi sotto contratto nell’ultimo giorno di mercato e ora liberi di accordarsi con altre squadre. Secondo quanto riporta LivornoToday all’appello mancano i 650mila promessi da CereaBanca, come poi confermato dal presidente amaranto Rosettano Navarra: “Soltanto io e Spinelli abbiamo versato la nostra parte, così come per quanto riguarda i finanziamenti già deliberati, ovvero quegli 870mila euro che servono da qui alla fine di ottobre per le scadenze. A questo punto è finita“.

