Serie A, stagione 2020/21: ecco quando sarà svelato il nuovo calendario

Serie A, è già tempo di tuffarsi e pensare alla prossima stagione. L’inizio delle ostilità è fissato ufficialmente per il 19 settembre e la Lega Calcio ha fissato la data per il sorteggio del prossimo calendario. Il sorteggio del calendario di Serie A 2020/2021 è stato fissato per martedì 1 settembre. La cerimonia andrà in scena non nella sede di Sky a Milano Rogoredo, bensì in via telematica attraverso il sito della Lega e i suoi canali ufficiali social, a causa soprattutto dell’emergenza Covid che non renderebbe fattibile ogni operazione nella maniera classica.

