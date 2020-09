Novanta minuti in campo per Nikola Milenkovic nello 0-0 di ieri della Serbia contro la Turchia. Il centrale della Fiorentina è rimasto in campo per tutta la durata dell’incontro ed ha aiutato la sua Nazionale – in 10 dal 49′ per l’espulsione di Kolarov – ad ottenere un punto. Solamente panchina, invece, per Dusan Vlahovic.