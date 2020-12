Sen. Biti: “Il Franchi non sta affatto bene, serve pensare al meglio per Firenze”

Sulla querelle Artemio Franchi, dopo le parole di Pessina e Nardella, interviene anche la senatrice Caterina Biti, che si è occupata del decreto semplificazioni, ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Cerco di non entrare in queste polemiche, certo sappiamo che lo stadio Artemio Franchi, come altri impianti, non stanno proprio benissimo. Non è una struttura moderna e abbiamo testimonianze delle difficoltà anche di usufruire dei bagni. Abbiamo fatto una legge, la Fiorentina ha presentato un progetto e aspetta una risposta del Ministero, che deve esprimersi su alcuni vincoli legati al Franchi. Nessuno di noi ha mai detto che non riconosce il valore architettonico degli stadi, ma siamo Firenze e amiamo la cupola del Brunelleschi, ma pensiamo che nel 2020 si debba tener conto dell’esigenza di modernità e sicurezza di uno stadio. Forse gli attori in campo dovrebbero fare un passo indietro e pensare al bene della città, anche perchè se il Franchi fosse abbandonato dalla Fiorentina, diventerebbe un impianto degradato in un quartiere importante”.