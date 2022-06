Semplici: “Igor deve ringraziare Italiano. Vicario vale l’investimento”

"Italiano ha riportato entusiasmo a Firenze. La sua mentalità si era intravista già a Spezia e anche alla Fiorentina ha portato un certo tipo di gioco. Igor? L'ho allenato per 6 mesi e si intravedevano le sue qualità, quest'anno ha trovato un allenatore e un sistema di gioco che gli ha permesso di crescere. Italiano ha creduto in lui come in tanti altri giocatori come Duncan che è riuscito a rilanciare, questo è un aspetto importante. Vicario? L'ho avuto a Cagliari e quest'anno ha fatto una grande crescita. Sarebbe un investimento positivo per la Fiorentina. Conosco anche Milinkovic Savic, con me ha trovato poco spazio, ha grande fisicità e soprattutto un gran piede, quasi come un centrocampista. Alvini? E' un altro ragazzo che come molti di noi ha dovuto fare un lungo percorso per arrivare in Serie A e mi fa molto piacere per lui".