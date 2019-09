Sella sicuro: “Montella esalterà la Fiorentina, dategli tempo”. Dubbi su Ribery

Mister Ezio Sella, ex viola, ha parlato anche della Fiorentina nel corso dell’intervento di oggi ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni: “La squadra è partita male ma ha cambiato molto, alcuni giocatori sono arrivati poco prima della chiusura del mercato. Bisogna dare tempo a Montella, che esalterà le qualità dei nuovi. Ribery? Il campione non si discute, vedremo come starà fisicamente e come si integrerà in Serie A”. E BARONE RINNOVA LA FIDUCIA AL TECNICO VIOLA