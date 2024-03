Sassuolo, ufficiale: no a Semplici, il nuovo tecnico è uno squalo delle salvezze

Battuto Semplici per il dopo Bigica

Dopo l'esonero di Dionisi di domenica scorsa e il netto 1-6 subito contro il Napoli con Emiliano Bigica in panchina, promosso dalla Primavera, l'ad Carnevali e tutta la dirigenza hanno deciso per un nuovo cambio subito. Battuti nella corsa alla panchina neroverde e nelle valutazioni della dirigenza emiliana i nomi di Grosso, Gattuso e dell'altro ex Primavera viola Leonardo Semplici. La partita di domenica, alle 12.30, contro il Verona ha il sapore di uno spareggio salvezza, assolutamente da non sbagliare. Per Ballardini contratto fino al 30 giugno con opzione per la prossima stagione.