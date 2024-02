Sassuolo, debutto traumatico per Bigica: i neroverdi pensano ora ad un altro ex viola

Subire sei reti non è mai semplice, specie quando si è in crisi profonda di risultati e prestazioni. E' il caso del Sassuolo, che con in panchina Emiliano Bigica (promosso dalla Primavera), ha subito la goleada dal Napoli ed un pesantissimo 6-1. E' buio pesto, dunque, per il club neroverde, che adesso sta pensando di prendere un allenatore con maggiore esperienza in Serie A, per evitare la retrocessione. L'ultima pista porta a Gennaro Gattuso, esonerato poche settimane fa dal Marsiglia. Lo riporta tuttomercatoweb.com.