Sassuolo, Bigica fino a giugno. Per la prossima stagione valuta “un ex” viola

Il Sassuolo sta lavorando per il sostituto di Alessio Dionisi: l'allenatore neroverde è ormai esonerato e si attendono soltanto le comunicazioni ufficiali, ma il club sta già valutando le opzioni migliori per il suo successore. Come riporta Gianluca Di Marzio, la dirigenza sta per fare la propria scelta ed è sempre più vicina la soluzione interna: Emiliano Bigica, attuale allenatore della formazione Primavera ed ex allenatore della primavera della Fiorentina, dovrebbe essere promosso in prima squadra. Sarà poi da valutare se la scelta sarà definitiva fino al termine del campionato o solo temporanea. I profili più graditi restano Grosso e Gattuso (che il vecchio patron Squinzi stimava moltissimo) ma servirebbero impegni a lunga scadenza, quantomeno fino al 30 giugno 2025, e le condizioni per trovare l'intesa non si sono ancora realizzate.